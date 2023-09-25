К сведению отправляющихся на Бали

Иммиграционная служба индонезийского острова Бали работает над новой стратегией наблюдения за иностранными туристами. Об этом сообщило агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это важно для поддержания устойчивости туризма на Бали и защиты государственного суверенитета", - прокомментировал глава иммиграционной службы аэропорта Бали Сугито разработку новой стратегии.

Также агентство сообщает, что ранее иммиграционная служба обратилась к владельцам отелей и вилл и к общественности с просьбой принять участие в оптимизации сбора данных об иностранных гражданах с помощью приложения для отчетности об иностранцах (APOA). "Благодаря сообщениям в APOA мы можем быстро бороться с иностранцами, которые совершают правонарушения", - приводит Antara слова Сугито.

APOA - это приложение, разработанное иммиграционным управлением для облегчения сообщения о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих в Индонезии.