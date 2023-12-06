Специальные предложения для пассажиров рейса Баку-Милан от AZAL

Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines, теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии, передает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Это стало возможным благодаря новому партнерству между AZAL и итальянской компанией The Mall Luxury Outlets, специализирующейся на классе люкс в шопинге.

Соглашение предоставляет пассажирам возможность приоритетного доступа в бутик Gucci и Tax Free Lounge, а также приветственные напитки и скидку до 10% на покупки в участвующих бутиках. Пассажиры бизнес-класса, кроме того, получат доступ в V.I.P. Lounge by Poltrona Frau. Стоит отметить, что для получения этих преимуществ пассажиры должны предъявить свои посадочные талоны.

Эти привилегии дополнительно призваны сделать путешествия между Баку и Миланом еще более комфортными и приятными для пассажиров. AZAL продолжает работать над расширением своих услуг, стремясь удовлетворить ожидания самых требовательных клиентов и сделать каждое путешествие незабываемым.

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