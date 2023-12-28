В аэропорту Астаны объявили тревогу

В аэропорту казахстанской столицы Астаны объявлена тревога.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Астаны объявлена ​​тревога. Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Причина объявления тревоги не называется.

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