https://news.day.az/tourism/1625772.html В аэропорту Астаны объявили тревогу
В аэропорту Астаны объявили тревогу
В аэропорту казахстанской столицы Астаны объявлена тревога.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
"В международном аэропорту Астаны объявлена тревога. Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Причина объявления тревоги не называется.
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