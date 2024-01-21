Названы самые просматриваемые фильмы в самолетах

"Аватар: Путь воды" вошел в топ самых просматриваемых в полете фильмов в 2023 году. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала авиакомпания "Эмирейтс".

Также чаще всего пассажиры смотрели в небе романтическую комедию с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях "Билет в рай" и боевик "Топ Ган: Мэверик".

Пассажиры дальнемагистральных рейсов в свою очередь выбирали киносаги: полную трилогию "Властелин колец" и все четыре части "Джона Уика".

"В число самых просматриваемых международных фильмов не на английском языке вошли два болливудских боевика "Викрам Веда" и "Бхола", триллер "Легкая добыча", драма "Возвращение в Сеул" и "Анатомия падения". Среди арабского кино - в топе эмиратский фильм "Корфаккан", - рассказали аналитики.

По данным компании, самыми популярными детскими фильмами стали "Кот в сапогах: последнее желание", "Том и Джерри - ковбой" и "Братья Супер Марио в кино".

Из сериалов самое большое количество просмотров получили сезоны "Наследников" и "Белого лотоса". В комедийном жанре пассажиры отдавали предпочтение ситкомам "Друзья", "Бруклин 9-9" и "Теория большого взрыва", а в драматическом - историческим драмам "Англичанка" и "Женщины движения", а также остросюжетной "Ваша честь".

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