Туристка раскритиковала популярную страну за «посредственные» пляжи и «безвкусные города»

Иностранная туристка побывала в Австралии и раскритиковала эту популярную страну за "посредственные" пляжи и "безвкусные города".

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом она рассказала в своём видеоблоге в TikTok и вызвала шквал недовольства среди австралийцев.

Американская путешественница расстроила многих австралийцев своими критическими замечаниями о Мельбурне, Сиднее, Байрон-Бее и Голд-Косте. Она назвала страну "пресной" с "безвкусными и не вызывающими восторга" городами. В онлайн-дебатах, начавшихся после её поездки, она выразила недовольство и "посредственными" пляжами. Она также отметила, что долгий перелёт и "местный жаргон" создавали неудобства не только для неё, но и для других туристов.

Туристка, известная по видеоблогу в TikTok, поделилась своими впечатлениями от поездки в конце декабря прошлого года. В своем видео она заявила, что Лондон и Париж выбивают Австралию из туристической колеи, оставляя в памяти только "посредственные" пляжи и "безвкусные" города.

Приведём отрывок из её рассказа: "Если честно, ни один из городов по-настоящему не выделялся для меня. Я знаю, возможно, это моя вина за то, что у меня не самый лучший маршрут для путешествия, но, если сравнивать с мировыми стандартами, города не так уж интересны.

Австралия больше известна своей природой. Поездка в значительной степени состояла из посредственных пляжей и городской жизни. Сидней не впечатлил. Австралия также находится очень далеко от всего остального мира. Время в пути в одиночку, вероятно, займёт более 24 часов. Это может быть неудобно и доставлять хлопоты, если вы не получаете от этой страны максимальной отдачи".

Тем не менее, она признала, что Австралия предлагает и некоторые преимущества приезжающим. Например, она обратила внимание на доступность стоимости поездки, отметила вкусную еду и лёгкость передвижения. Однако её критика вызвала разные реакции: некоторые туристы согласились с оценкой путешественницы, в то время как австралийцы были раздражены и оскорблены. В то же время девушка завершила своё видео на положительной ноте, отметив, что, несмотря на критику, она хорошо провела время в Австралии.

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