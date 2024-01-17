Европейская "экологическая повестка" даёт свои результаты. В Германии обнаружен новый обескураживающий тренд в путешествиях: теперь якобы летать на самолётах становится стыдно. По крайней мере, такой результат показало исследование Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) - исследовательской компании по отдыху и путешествиям, изучающей представления туристов, которое та представила на выставке CMT в Штутгарте, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно данным этого исследования, "все больше и больше людей испытывают стыд за полеты, поскольку они вызывают высокие выбросы углекислого газа". Люди, отправляясь в отпуск на самолёте, оказывается "испытывают угрызения совести" и таковых людей больше половины потенциальных туристов.

По представленным компанией данным, почти половина участников исследования, проведенного среди 7 тыс. человек, заявили, что чувствуют раскаяние после путешествия на самолете. Ещё 23% заявили, что не испытывают такого чувства, а 27% затруднились определиться. При этом в 2019 году результат был 41%, 27% и 23%, в том же порядке.

Как заявил глава компании Мартин Ломанн, тренд "стыда за полеты" начался в 2017 году и усилился в 2019 году, за год до пандемии. Теперь он постепенно распространяется, и все больше граждан Германии "начинают испытывать этот позор каждый день". Ну а крупные местные туроператоры все чаще заявляют, что экоповестка "демонизирует туризм".

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