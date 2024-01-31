Boeing отозвал запрос об ускорении выдачи разрешения на поставки 737-7 MAX

Авиапроизводитель Boeing Co. отозвал запрос к Федеральному управлению гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) об ускорении выдачи разрешения на поставки новых самолетов 737-7 MAX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление концерна.

В конце 2023 года компания попросила регулятора разрешить поставки этой модели, несмотря на несоответствие лайнера стандарту безопасности относительно предотвращения перегрева воздухозаборников двигателя.

Сообщалось, что Boeing работает над устранением этой проблемы на уже выпущенных самолетах линейки MAX, пилотов призывали ограничить использование противообледенительной системы ввиду риска перегрева воздухозаборников и потери частей корпуса двигателя, которые могут разбить иллюминаторы, что в свою очередь вызовет разгерметизацию салона.

Председатель комитета Сената по авиабезопасности Тэмми Дакуорт на минувшей неделе призвала FFA не разрешать поставки MAX 7, отмечает MarketWatch. Если сделать для этой модели исключение из правил безопасности, это создаст угрозу для пассажиров, сказала она.

Инвесторы ожидали, что регулятор выдаст разрешение на поставки MAX 7 в первом полугодии 2024 года.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Перевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

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