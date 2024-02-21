Самое время планировать путешествия: AZAL предлагает более 40 направлений на новрузовские каникулы

С наступлением весеннего праздника Новруз Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам перелеты по более чем десяткам направлений, радуя разнообразием предложений, передает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В праздники запланирована активная полетная программа в множество городов Европы и Азии, чтобы удовлетворить пожелания пассажиров.

В это время года, когда особенно сильно тянет к морю и солнцу, AZAL предлагает больше рейсов на курортные направления. В праздники можно погреться на солнце и насладиться пляжным отдыхом в Дубае и Джидде. Кроме того, здесь отличные возможности для шопинга.

Идеальный вариант - провести праздники на Средиземноморском или Черноморском побережье, в Анталье или Сочи. Если море прохладное для купания, эти города приятно удивят интересными экскурсиями.

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха и шопинга. Помимо Стамбула, Анкары и Антальи, AZAL в праздники летает в Измир или Трабзон. Рейсы в Стамбул и Анкару выполняются ежедневно, а в Анталью, Измир и Трабзон - четыре, три и два раза в неделю соответственно.

Кроме того, в Новруз AZAL предлагает широкий выбор направлений в страны СНГ - около 20 маршрутов. Это предоставляет возможность насладиться разнообразным отдыхом - от курортного до исторических экскурсий.

Длительные весенние каникулы отличный повод для путешествия в Тбилиси, узнать поближе грузинское гостеприимство и попробовать вкуснейшие блюда страны! В столицу Грузии AZAL выполняет рейсы ежедневно с частотой пять раз в день.

Для желающих отправиться в европейские города, авиакомпания предлагает удобные перелеты в Барселону, Берлин, Вену, Прагу, Лондон, Милан и другие города с удивительным историческим наследием.

Кстати, к празднику Новруз AZAL увеличивает количество рейсов в следующие города Европы: Барселону, Вену, Прагу и Париж - по три рейса в неделю, в Милан - пять рейсов в неделю, а в Лондон - шесть рейсов в неделю.

Желающие исследовать новую культуру и традиции могут выбрать рейсы авиакомпании в Пекин, Мумбаи, Нью-Дели, Медину, Исламабад или Лахор. Разнообразие местной кухни, древние памятники и культурные традиции, священные места, современная архитектура - все это ожидает в этих удивительных городах, в которые выполняет рейсы авиакомпания.

Кстати, путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, обслуживаемым Hainan Airlines. AZAL заключила соглашение с этой авиакомпанией. Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL возможность путешествовать по международным направлениям из Пекина, таким как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания вместе с AZAL! Авиакомпания рекомендует планировать свои путешествия заранее, чтобы сэкономить на перелете в период новрузовских каникул, когда спрос высок.

Справка:

Среди популярных международных направлений AZAL, в которые авиакомпания запланировала ежедневные рейсы:

- Стамбул - 4-5 рейсов в день

- Дубай - 1-2 рейсов в день

- Тбилиси - по 5 рейсов в день

- Анкара - по одному рейсу в день

- Актау - по одному рейсу в день

При необходимости, учитывая спрос, AZAL может увеличить частоту рейсов.

Также наибольшая частота полетов в период праздников будет наблюдаться на следующих международных направлениях Azerbaijan Airlines:

- Лондон - 6 рейсов в неделю

- Милан - 5 рейсов в неделю

- Анталья - 4 рейса в неделю

- Алматы - 4 рейса в неделю.

Ознакомиться с актуальным расписанием, а также забронировать и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.azal.az, в обновленном мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

В связи с высокой нагрузкой на аэропортовые службы в праздничные дни, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт вылета заранее для прохождения предполетных формальностей.

Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании открывается за 48 часов и закрывается за 60 минут до запланированного времени вылета. В аэропорту регистрация на рейс и прием багажа завершается за 60 минут до вылета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!