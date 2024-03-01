https://news.day.az/tourism/1641468.html В самолет с пассажирами ударила молния во время полета
В самолет с пассажирами ударила молния во время полета
В самолет американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет портал Aero Inside.
Воздушное судно летело из Форт-Майерса (США) в Питтсбург 27 февраля. Отмечается, что лайнер находился на подлете к Питтсбургу, когда в него попала молния.
Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнять посадку. "Послеполетный осмотр выявил повреждение вертикального стабилизатора", - говорится в сообщении.
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