В самолет с пассажирами ударила молния во время полета

В самолет американской авиакомпании Breeze Airways с пассажирами на борту ударила молния во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет портал Aero Inside.

Воздушное судно летело из Форт-Майерса (США) в Питтсбург 27 февраля. Отмечается, что лайнер находился на подлете к Питтсбургу, когда в него попала молния.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнять посадку. "Послеполетный осмотр выявил повреждение вертикального стабилизатора", - говорится в сообщении.

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