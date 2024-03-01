В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсудили актуальные вопросы авиационной безопасности - ФОТО
Состоялось 6-ое заседание Межведомственной комиссии аэропорта по авиационной безопасности, при участии руководящего состава ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства гражданской авиации, силовые структуры в сфере воздушного транспорта и других авиационных субъектов, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.
В рамках заседания были обсуждены насущные вопросы, связанные с обеспечением авиационной безопасности на пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также внедрения передовых технологий и практик для повышения уровня безопасности для пассажиров.
На мероприятии были определены стратегические направления развития авиационной безопасности на будущее с целью обеспечения эффективной работы авиационной инфраструктуры, была подчеркнута необходимость широкого применения культуры авиационной безопасности и особо отмечена необходимость совместного сотрудничества.
Отметим, что Межведомственная комиссия регулярно проводит заседания по направлению обеспечения авиационной безопасности в Азербайджане.
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