Пассажирский самолет Баку-Москва совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 181 по маршруту Баку-Москва (аэропорт Домодедово), из-за закрытия аэропорта был вынужден приземлиться в Шереметьево, передает Day.Az.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:15 по бакинскому времени.

Закрытие аэропорта Домодедово было обусловлено мерами безопасности.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].

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