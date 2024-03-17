https://news.day.az/tourism/1645503.html Пассажирский самолет Баку-Москва совершил вынужденную посадку в Шереметьево
Пассажирский самолет Баку-Москва совершил вынужденную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 181 по маршруту Баку-Москва (аэропорт Домодедово), из-за закрытия аэропорта был вынужден приземлиться в Шереметьево, передает Day.Az.
Самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:15 по бакинскому времени.
Закрытие аэропорта Домодедово было обусловлено мерами безопасности.
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].
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