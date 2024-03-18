Двух пассажирок сняли с рейса из-за крупных форм

Две пассажирки авиакомпании Air New Zealand пожаловались на то, что их сняли с рейса из-за крупных форм. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

В пятницу, 15 марта, Энджел Хардинг и ее подруга летели из Нейпира в Окленд, Новая Зеландия. Путешественница призналась, что она почувствовала внезапную боль в левой руке, повернулась и увидела стюардессу, которая пыталась опустить подлокотник, разговаривая с ней в агрессивной манере. Через какое-то время по громкой связи прозвучало объявление о том, что все пассажиры будут вынуждены покинуть самолет из-за некоторых "неудобств".

"После того, как [стюардесса] повесила трубку, она подошла к нам и сказала: "Вам двоим следовало забронировать четыре места: по два каждой"", - рассказала журналистам Хардинг, добавив, что "неудобством", о котором сообщалось по громкой связи, были они с подругой.

Как пишет издание, пассажирок, которым по состоянию здоровья требовались инвалидные коляски, вывели из самолета. Женщин предупредили, что им придется заново бронировать билеты, однако из-за большого спроса следующий доступный рейс был только через два дня.

Хардинг сказала стюардессе, что ни она, ни ее подруга не могут позволить себе купить по два места и что у нее нет родных, у которых можно было бы остановиться в этом городе. После этого авиакомпания предложила оплатить путешественницам питание, проживание и перелет, а также предоставить им доступ в зал ожидания. Несмотря на это пассажирки требуют от перевозчика компенсацию за "обиду, унижение и травму" и утверждают, что подверглись дискриминации из-за своего телосложения.