https://news.day.az/tourism/1647852.html На горнолыжном курорте Грузии сошла снежная лавина
На горнолыжном курорте Грузии сошла снежная лавина
На горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии сошла снежная лавина.
Как сообщает Day.Az, информацию распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации местных СМИ, в результате стихийного бедствия, предположительно, погиб один человек.
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