На горнолыжном курорте Грузии сошла снежная лавина

На горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии сошла снежная лавина.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации местных СМИ, в результате стихийного бедствия, предположительно, погиб один человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!