https://news.day.az/tourism/1648244.html Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС
Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС
Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с Россией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает издание Turizm Guncel.
Отмечается, что руководство стран-членов объединения получило соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.
По данным издания, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что авиакомпания, созданная в 2022 году, якобы управляется российскими подсанкционными структурами.
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