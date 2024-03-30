Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС

Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу из-за связи с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает издание Turizm Guncel.

Отмечается, что руководство стран-членов объединения получило соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.

По данным издания, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что авиакомпания, созданная в 2022 году, якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

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