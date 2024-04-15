Таджикистан ввел визовый режим в отношении граждан Турции

Правительство Таджикистана приняло решение ввести визовый режим в отношении граждан Турции с 20 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное агентство Ховар со ссылкой на МИД Таджикистана.

Как отмечается в сообщении, мера принята "с целью реализации принципа взаимности". Ранее Турция приняла решение ввести визовый режим в отношении граждан Таджикистана, которые владеют обычными заграничными паспортами.

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