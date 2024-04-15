https://news.day.az/tourism/1652185.html Таджикистан ввел визовый режим в отношении граждан Турции
Таджикистан ввел визовый режим в отношении граждан Турции
Правительство Таджикистана приняло решение ввести визовый режим в отношении граждан Турции с 20 апреля.
Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное агентство Ховар со ссылкой на МИД Таджикистана.
Как отмечается в сообщении, мера принята "с целью реализации принципа взаимности". Ранее Турция приняла решение ввести визовый режим в отношении граждан Таджикистана, которые владеют обычными заграничными паспортами.
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