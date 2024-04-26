Венеция начала взимать плату за вход в город с однодневных туристов

С сегодняшнего дня, 26 апреля, Венеция (Италия) начала взимать с однодневных иностранных туристов 5 евро за вход в город с 8:30 до 16:00, передает Day.Az со ссылкой на tourister.ru.

Экспериментальная программа по взиманию сбора с однодневных туристов будет действовать в течение месяца, затем власти оценят её перспективы.

Оплатить сбор можно на главном автобусном и железнодорожном вокзалах Венеции. Есть возможность оплаты в терминалах и через QR-код. За неуплату сбора полагается штраф в размере 50 - 300 евро.

Отмечается, что мера принята для сдерживания возрастающего турпотока. Она направлена на сокращение скопления людей в пиковые дни, поощрение более длительных поездок. "Нам нужно найти новый баланс между туристами и жителями", - заявил л советник по туризму Венеции Симоне Вентурини.

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