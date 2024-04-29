Россияне выбирают Азербайджан на майские праздники

Узбекистан, Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Беларусь стали самыми популярными направлениями у россиян для путешествий за рубеж на 1 мая - Праздник весны и труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру, среди авианаправлений в топ-5 вошли полеты в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Среди полетов за рубеж на праздник самым популярным оказалось направление в Узбекистан, также востребованными оказались рейсы в Турцию, Азербайджан, Кыргызстан и Беларусь, следует из данных сервиса.

Отметим, что по данным OneTwoTrip, Турция названа самой популярной страной для отдыха россиян на майские праздники - на нее приходится 11,5 процента авиазаказов. Второе и третье места у ОАЭ и Китая. Разрыв между странами оказался минимальным. Доли достигают 7,4 и 7,2 процента соответственно. Также россияне на праздники планируют отправиться в Узбекистан - 6,5 процента, Грузию - 5,4 процента, Казахстан - 4,9 процента, Индонезию - 4,5 процента, Азербайджан - 4,0 процента и Беларусь - 3,9 процента.

Год к году увеличился спрос на отдых в Индонезии и Китае - в 5,5 и 5 раз соответственно. Поездки в Грузию теперь выбирают россияне в два раза чаще. Также на 30 процентов увеличился интерес к ОАЭ и на 20 процентов - к Азербайджану. При этом востребованность Турции снизилась вдвое, на треть уменьшилась доля Казахстана, на 20 процентов - Армении и Беларуси.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!