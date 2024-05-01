В каких отелях останавливается большая часть туристов, приезжающих в Азербайджан

Большая часть туристов, приезжающих в Азербайджан, останавливается в столичных отелях.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, 80 процентов туристов, приезжающих в Азербайджан, предпочитают останавливаться в городе Баку.

"Это означает, что из каждых 10 туристов, приезжающих в страну, только 2 останавливаются в районах страны. Второй по популярности у туристов район - Гусар. 8,8 процента прибывших в Азербайджан останавливались в вышеуказанном районе. В целом 3,1 процента иностранных туристов останавливались в Нафталане, 2,9 процента - в Губе, 2,5 процента - в Габале, 0,4 процента - в Шабране и 1,4 процента - в гостиницах других городов и районов Азербайджана", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что учитывая столичную инфраструктуру, это можно считать нормальным, но примечательно, что разница с количеством региональных ночевок велика.

"К сожалению, регионы по-прежнему не могут в полной мере реализовать свой туристический потенциал, что также создает трудности для привлечения иностранных туристов. С другой стороны, в большинстве районов цены на туристические услуги остаются высокими. Однако качество по-прежнему отстает от стандартов. В первом квартале 2024 года количество проживающих в отелях выросло на 41,9 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 779,4 тысячи человек. Из общего числа ночевок, включая местных и иностранных туристов, 64,7 процента зарегистрированы в Баку, 9,3 процента - в Гусаре, 4 процента - в Нафталане, 3,9 процента - в Губе, 3,6 процента - в Шабране, 3 процента - в Габале, 1,8 процента - в Лянкяране, 1,1 процента - в Гяндже, 1 процент - в Нахчыванской Автономной Республике и 7,6 процента - в отелях других городов и районов Азербайджана.

Количество ночевок иностранных туристов увеличилось на 40,2 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года и составило 433,4 тысячи, что составляет 55,6 процента от общего количества ночевок. Из общего количества ночевок 17,8 процента приходится на граждан Индии, 17,3 процента - России, 9 процентов - Турции, 7,1 процента - Объединенных Арабских Эмиратов, 6,3 процента - Саудовской Аравии, 3,7 процента - Кувейта, 2,7 процента - Казахстана, 2,7 процента - Великобритании, 2,4 процента - США, 2,3 процента - Пакистана, 2,3 процента - Китая, 1,7 процента - Узбекистана, 1,3 процента - Германии, 1,1 процента - Италии, 1,1 процента - Грузии, 1 процент - Бахрейна, 0,9 процента - Израиля, 0,8 процента - Катара, 0,8 процента - Украины, 0,7 процента - Беларуси, 0,7 процента - Литвы, 0,6 процента - Франции, 0,6 процента - Польши, 0,6 процента - Ирана, 0,6 процента - на граждан Омана и 13,9 процента - на долю граждан других стран", - говорится в публикации.

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