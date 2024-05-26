Баку исключительно великолепен и гостеприимен - Игорь Коротченко
Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко поделился в своем телеграм-канале впечатлениями о Баку и гостеприимстве азербайджанцев.
Day.Az представляет публикацию:
"Мой хороший товарищ, занимающий один из руководящих постов в ведущем российском СМИ, вернулся из отпуска, который вместе с женой провел в Баку. Поехали они туда спонтанно, сами все себе спланировали и организовали.
Были они там в первый раз - и вернулись в совершенном восторге!
Главные их впечатления:
- Исключительное гостеприимство и теплое, дружеское отношение азербайджанцев к русским;
- Великолепный Баку: особенно хорош старый город и современная набережная вдоль Каспия;
- Национальная кухня - выше всяких похвал;
- Свежевыжатый гранатовый сок;
- Вино Savalan.
Важно отметить, что мой товарищ - человек искушенный. Мы вместе с ним неоднократно бывали в различных командировках за рубежом, в основном на выставках вооружений во Франции (Ле Бурже), Бразилии (Рио-де-Жанейро), Перу (Лима), Великобритании (Фарнборо), Турции (Стамбул), а также в Бельгии (штаб-квартира НАТО) и т.д.
Так что его комплиментарные оценки в адрес азербайджанской столицы - это действительно оценка знающего человека".
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