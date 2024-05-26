Баку исключительно великолепен и гостеприимен

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко поделился в своем телеграм-канале впечатлениями о Баку и гостеприимстве азербайджанцев.

Day.Az представляет публикацию:

"Мой хороший товарищ, занимающий один из руководящих постов в ведущем российском СМИ, вернулся из отпуска, который вместе с женой провел в Баку. Поехали они туда спонтанно, сами все себе спланировали и организовали.

Были они там в первый раз - и вернулись в совершенном восторге!

Главные их впечатления:

- Исключительное гостеприимство и теплое, дружеское отношение азербайджанцев к русским;

- Великолепный Баку: особенно хорош старый город и современная набережная вдоль Каспия;

- Национальная кухня - выше всяких похвал;

- Свежевыжатый гранатовый сок;

- Вино Savalan.

Важно отметить, что мой товарищ - человек искушенный. Мы вместе с ним неоднократно бывали в различных командировках за рубежом, в основном на выставках вооружений во Франции (Ле Бурже), Бразилии (Рио-де-Жанейро), Перу (Лима), Великобритании (Фарнборо), Турции (Стамбул), а также в Бельгии (штаб-квартира НАТО) и т.д.

Так что его комплиментарные оценки в адрес азербайджанской столицы - это действительно оценка знающего человека".

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