Молния ударила в трех детей, отдыхавших на пляже

На пляже в Пуэрто-Рико трое детей пострадали от удара молнии, подростки пришли на пляж, несмотря на сильный ливень и грозу. Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в северном прибрежном городе Исабела и попал на видео. Очевидец случайно снял произошедшее на камеру мобильного телефона. На кадрах ролика, распространившегося в сети, трое подростков в возрасте от 7 до 12 лет стоят посреди пляжа на песке во время дождя, неожиданно в них бьет молния.

На помощь подросткам бросились отдыхающие, пострадавших госпитализировали. Известно, что один из них находится в критическом состоянии. Прочие подробности произошедшего не приводятся.

До этого сообщалось, что в Германии во время непогоды молния ударила в детский палаточный лагерь, госпитализированы 38 отдыхающих. Всего на месте были осмотрены 62 человека, угрозы их жизни и здоровью нет, госпитализированные дети будут обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

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