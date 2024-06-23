Этот итальянский остров закрыли для туристов

На итальянский остров Капри с 22 июня перестали пускать туристов в связи с проблемами с водоснабжением. Такое распоряжение дал мэр Паоло Фалько после выхода из строя водопровода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что нельзя гарантировать предоставление основных услуг "тысячам людей", ежедневно приезжающим на остров в курортный сезон. На Капри могут пустить только тех туристов, которые имеют бронь в отеле с "достаточными водными ресурсами", чтобы гарантировать гостеприимство". Бронь нужно показать в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. Также высаживаться на острове имеют право жители Капри.

ANSA отмечает, что такие требования привели к образованию очередей в портах, откуда отправляются паромы на Капри. С уже вышедшими в направлении острова судами связались морские власти и приказали им вернуться в порты обратно.

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