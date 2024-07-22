Жара расплавила асфальт в курортном турецком городе

Турция страдает от сильной жары, в городе Бодрум температура воздуха поднялась более 40℃, в результате чего расплавился асфальт. Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий телеканал TGRT Haber.

"Самая высокая температура, зафиксированная в тени, в некоторых районах Бодрума достигала 44℃. Из-за жаркой погоды было замечено таяние асфальта в сельских районах района Кумкёй, Пынарлыбелен и Этрим", - говорится в сообщении.

Растаявший асфальт создал трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам, отмечает телеканал.

В Турции в настоящее время идет новая волна "африканской" жары.

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