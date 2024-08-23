В Калифорнии закрыли пляж

Власти Калифорнии закрыли один из местных пляжей из-за нашествия морских львов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, сотни морских львов стали мигрировать на пляж Сан-Карлос в Монтерее. Территорию, занятую животными, отгородили предупреждающими лентами, но толпы людей все равно приходят сюда, чтобы сфотографировать ушастых тюленей, которые играют на песке и в воде. При этом в США действует закон о защите морских млекопитающих, согласно которому людям запрещено слишком близко подходить к ним и провоцировать их к бегству.

Калифорнийцы говорят, что никогда не видели такого количества морских львов на местных пляжах. По словам биолога из Национального морского заповедника Монтерей-Бей, ожидается, что они останутся на пляже Сан-Карлос в течение трех-четырех недель. Неясно, почему животные выбрали именно это место, но эксперты предполагают, что их может привлекать разнообразие кормовой базы.

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