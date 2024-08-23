Азербайджан возведет пятизвездочный отель в Узбекистане

Азербайджан построит пятизвездочный отель в Узбекистане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Азербайджан в последние два десятилетия значительно улучшил инвестиционную инфраструктуру, что делает страну привлекательной для иностранных инвесторов. Узбекистан также создал благоприятные условия для развития бизнеса. В ходе визита состоялся круглый стол с участием президентов обеих стран и ведущих предпринимателей, на котором были обсуждены возможности взаимных инвестиций в различные проекты. В частности, была запущена реализация семи крупных проектов, включая строительство пятизвездочного отеля в центре Ташкента и жилого комплекса. Азербайджанские компании также займутся реализацией текстильных проектов в регионах Узбекистана, учитывая огромный опыт страны в этой отрасли", - сказал он.

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