Невероятное спасение туриста в горах благодаря собаке

Британский турист, заблудившийся на высоте примерно 4500 метров в горах Перу, рассказал, как бездомная собака "появилась из ниоткуда" и помогла ему спастись, подробнее - на Tengri Travel.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tengri Travel, мужчина совершал поход по знаменитому маршруту Санта-Круз недалеко от города Уарас вместе с группой. На второй день пути он отстал.

Турист рассказал, что, как только он оказался один, к нему вдруг подошла дружелюбная собака.

"Я решил довериться ее знанию гор", - цитирует слова мужчины Daily Mail.

Мужчина рассказал, что удивился, увидев собаку на такой высоте, и поразился тому, как хорошо она знала маршруты в горах. Примечательно, что собака привела его к указателю, который показывал направление к перевалу Пунта-Унион. Именно туда ему и нужно было.

Англичанин пояснил, что, когда они достигли вершины вместе с псом, ждали, пока подойдут остальные туристы. Интересно, что бездомное животное оставалось рядом с группой и продолжило поход вместе с ними.

Позже местный житель объяснил британскому туристу, что собаки в этом районе часто следуют за туристами, поднимающимися в горы, как будто они обученные проводники.