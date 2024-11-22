Телеведущий поймал змею в салоне самолета

Телеведущий Андре Ререкура поймал змею, которая случайно заползла при посадке в самолет авиакомпании Virgin Australia и устроила хаос среди пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Australian Broadcasting Corporation.

Уточняется, что лайнер должен был отправиться из Брума в Перт, Австралия. Когда воздушное судно готовилось ко взлету, кто-то из путешественников закричал, что на борту змея, рассказал Ререкура. Вскоре рептилия оказалась рядом с его ногой, и мужчина, не колеблясь, схватил ее и вынес из салона.

Смелый поступок телеведущего был встречен аплодисментами со стороны попутчиков и бортпроводников, от которых он получил в подарок бесплатный напиток. "Я думаю, все были рады, что им не пришлось покидать самолет и что змея оказалась в безопасности", - поделился Ререкура.