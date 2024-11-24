Стюардесса перечислила самые нужные предметы одежды в любом отпуске

Стюардесса Alaska Airlines посоветовала пассажирам носить в самолете компрессионные чулки.

Как передает Day.Az, самые нужные в любом отпуске предметы одежды она перечислила в беседе с Travel + Leisure.

По словам Кристы Трит, компрессионные чулки помогают предотвратить отек ног и помогают кровообращению во время полета. Она также рекомендовала носить много слоев одежды, чтобы можно было снимать и надевать их в зависимости от температуры воздуха в салоне лайнера.

К базовым предметам гардероба в поездке Трит отнесла куртку-бомбер, классическую майку, платье-майку, штаны-карго, юбку из атласа длины миди, леггинсы, лонгслив, стеганую куртку, комбинезон с широкими штанинами, платье-макси с цветочным принтом и слитный купальник.