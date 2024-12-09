Азербайджан станет одним из ключевых направлений для российских круизов

Министерство транспорта России планирует модернизировать портовую инфраструктуру Махачкалы и Дербента для развития международных круизных маршрутов с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

"Необходимо модернизировать и развивать портовую инфраструктуру для приема круизных судов в портах Махачкала и Дербент. Также здесь есть возможность для развития международных маршрутов - с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном. Для этого предстоит создать в портах пункты пропуска через госграницу, а также подписать межправсоглашения. Для этого предстоит создать в портах пункты пропуска через госграницу, а также подписать межправсоглашения", - говорится в информации.

Отмечается, что новое круизное судно впервые выйдет в воды Каспийского моря уже в следующем году.

Комбинированный маршрут свяжет морские порты Махачкала и Астрахань с речными городами Ростов-на-Дону и Волгоград. Совмещенный круиз обеспечит новые возможности для роста турпотока в Прикаспийском регионе, а также простимулирует рост круизов в низовьях Волги.

Кроме того, в 2025-2026 годах запланирован ввод в эксплуатацию трех круизных лайнеров проекта "Карелия" класса "река-море", строящихся на нижегородском заводе.

"Суда будут использоваться на совмещенных маршрутах по внутренним водным путям, в Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях", - отмечается в информации.