Авиакомпании ЕС пожаловались на невозможность конкурировать с этой страной

Авиакомпании из Евросоюза вынуждены тратить больше времени и средств на свою деятельность из-за закрытия Россией воздушного пространства.

Как пишет газета Politico, китайские авиаперевозчики аналогичных проблем не испытывают и получают конкурентные преимущества, передает Day.Az.

"Перевозчики вынуждены выбирать более длинные маршруты, чтобы избежать России, и нести расходы, связанные с сжиганием большего количества топлива и оплатой сверхурочных пилотам и бортпроводникам", - говорится в статье.

Отмечается, что многие крупные европейские авиакомпании, такие как Lufthansa, British Airways, были вынуждены закрыть некоторые маршруты в Азию. В то же время китайские и другие перевозчики Азии, напротив - увеличивают число прямых рейсов из азиатских регионов в европейские города.