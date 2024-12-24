Как пассажирку, страдающую от боли, спасли во время полёта?

Пассажирка самолета пожаловалась на ужасную боль в заложенных из-за давления ушах и была спасена пластиковым стаканом, который ей дала стюардесса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что уши Шелби Хайскелл начало закладывать во время полета из Калифорнии в Кентукки. По словам женщины, боль была невыносимой. Она положила лицо на подушку для путешествий и закрыла уши. Тогда к ней подошла бортпроводница. Парень Хайскелл объяснил, что случилось, и член экипажа ушла и вернулась с пластиковой чашкой.

На дне стакана была смоченная в горячей воде тряпка. Пассажирка приложила стакан к уху и сразу же почувствовала облегчение, хотя боль не отступила совсем.