Авиакомпания flydubai приостановила рейсы в ряд городов России

Эмиратский лоу-костер flydubai приостановил рейсы в два российских города.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила рейсы с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Ситуация касается более 4 тысяч пассажиров, 90 процентов из которых - клиенты туроператоров.

В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод", - говорится в сообщении АТОР.

Кроме того, сегодня казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR также приостановила рейсы в Екатеринбург из соображений безопасности.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.