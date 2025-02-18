https://news.day.az/tourism/1731169.html Задерживается вылет рейса по маршруту Тбилиси-Баку - AZAL J2-8230 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту Тбилиси-Баку задерживается по техническим причинам. Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили в AZAL. Новость обновляется
Задерживается вылет рейса по маршруту Тбилиси-Баку - AZAL
Вылет самолета рейса J2-8230 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту Тбилиси-Баку задерживается по техническим причинам.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили в AZAL.
Новость обновляется
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