Задерживается вылет рейса по маршруту Тбилиси-Баку

Вылет самолета рейса J2-8230 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту Тбилиси-Баку задерживается по техническим причинам.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили в AZAL.

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