На популярном курорте Таиланда все чаще происходят стычки между туристами

На одном из самых популярных курортов Таиланда, нарастает беспокойство из-за регулярных драк между иностранными туристами. Местные жители бьют тревогу и призывают "прекратить это безобразие", т.к. потасовки и конфликты с применением кулаков происходят практически ежедневно.

Как передает Day.Az, по информации Pattaya Mail, последний случай такой агрессии произошёл утром 12 марта в районе пляжа Донг Тан в Джомтьене. Конфликт вспыхнул между двумя группами иностранцев неустановленной национальности и быстро перерос в драку. Местные патрули Паттайи и добровольная гражданская гвардия Джомтьена оперативно вмешались и задержали двоих участников. Их доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

ЧП произошло на глазах прохожих. Так, некоторые очевидцы сообщили, что видели, как мужчина и женщина на скутере пытались скрыться с места происшествия, но полиции не удалось их задержать.

"Каждый день Паттайя видит, как туристы дерутся. Зачем приезжать сюда, чтобы устраивать драки? Просто наслаждайтесь отдыхом!" - возмущались местные.

Неудивительно, что тайцы устали от постоянных стычек между туристами. По их мнению, драки и споры часто возникают из-за недопонимания и различий в культурах, при этом если раньше туристы сдерживались, то теперь нет.

"Это опасно для всех. Мы надеемся, что люди поймут: они здесь, чтобы отдыхать, а не создавать проблемы", - прокомментировал ситуацию ещё один житель Джомтьена.

Чтобы из-за потасовок случайно не пострадали местные, жители курортной Паттайи призвали тайские власти ужесточить контроль за поведением туристов и наладить безопасность на улицах.