Страны, которых стоит избегать в 2025 году

Венесуэла возглавила список самых опасных стран мира в 2025 году.

Как передает Day.Az, такие данные назвали исследователи журнала Numbeo, который оценивает уровень преступности в разных государствах.

Так, индекс преступности в Венесуэле составил 80,7, а индекс безопасности всего 19,3. На втором месте рейтинга оказалась Папуа-Новая Гвинея (преступность - 80,3, безопасность - 19,7). Замкнула тройку лидеров Гаити (преступность - 78,9, безопасность - 21,1).

В десятку самых опасных также попали Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия тем временем заняла 97 место в рейтинге.