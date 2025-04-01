Женщина съела любимое блюдо в путешествии и заработала хроническую болезнь

Англичанка Элла Риан съела во время путешествия во Вьетнам любимое блюдо и заработала хроническую болезнь. Ее историей поделилось издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летняя Элла, как и много раз во время путешествий, решила поесть уличной еды. На этот раз она взяла сэндвич бань ми и жареного лобстера, но вскоре почувствовала себя плохо. "У меня начались боли в животе, каких никогда не было, я всю ночь не могла уснуть. Но у меня никогда в жизни не было проблем с желудком, и даже если у меня бывает пищевое отравление, оно быстро проходит", - отметила женщина.

Неприятные симптомы - сильную усталость, кровь в стуле, лихорадку и постоянное вздутие живота - Элла терпела четыре месяца, затем она обратилась к врачу. Анализы показали, что у нее развился язвенный колит.

Однако женщина заверила, что не жалеет о своей поездке. "Я путешествовала 10 лет до этого, я была в нескольких странах, ела уличную еду... Я ни о чем не жалею. Это не отвратило меня от путешествий", - заверила она. В ремиссии женщина находится уже полгода, ее воспаление под контролем, боли прошли и крови в стуле больше нет. Однако теперь ей нужно внимательно следить за здоровьем и рационом: Элла регулярно дополняет его противовоспалительными продуктами, включая листовую зелень, имбирь и куркуму, зеленый и черный чай, костный бульон. Она также избегает глютена.

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