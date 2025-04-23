AZAL увеличит количество рейсов на праздник Гурбан байрам

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL выполнит дополнительные рейсы по ряду популярных направлений в связи с ожидаемым увеличением пассажирского спроса в период празднования Гурбан байрам, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines

Как сообщается, дополнительные рейсы запланированы из Баку в Стамбул, Анталью и Дубай.

"Так, AZAL выполнит дополнительные рейсы из Баку в Стамбул 5, 6 и 8 июня, в Анталью - ежедневно с 6 по 12 июня, а в Дубай - 4, 5, 8 и 9 июня. Увеличение частоты рейсов в указанные города направлено на обеспечение более комфортных условий для пассажиров в праздничные дни. AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим поездку в период праздника Гурбан байрам, приобретать билеты заранее. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL", - говорится в сообщении авиакомпании.