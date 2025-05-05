Centrum Air открывает прямые рейсы между Баку и Ташкентом

С 5 мая 2025 года узбекская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Баку - Ташкент. Полёты осуществляются еженедельно по понедельникам на современных и комфортабельных воздушных судах Airbus A320, передает Day.Az.

Расписание рейсов Centrum Air:

Баку → Ташкент: вылет в 19:20, прибытие в 22:50

вылет в 19:20, прибытие в 22:50 Ташкент → Баку: вылет в 16:15, прибытие в 18:20

Ташкент - крупнейший город Узбекистана, а также ключевой деловой, культурный и транспортный центр Центральной Азии. Город сочетает в себе богатое историческое наследие и современную городскую инфраструктуру. Баку, в свою очередь, продолжает укреплять статус ведущего хаба на пространстве между Европой и Азией, расширяя географию полётов и повышая международную связанность. Прямое авиасообщение между двумя столицами открывает для пассажиров дополнительные возможности для туризма, бизнеса и гуманитарного обмена.

"Мы приветствуем начало полётов Centrum Air в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Присутствие нового перевозчика на востребованном направлении подтверждает растущий интерес к нашему рынку и усиливает транспортную связанность между Азербайджаном и Узбекистаном. Расширение маршрутной сети остаётся приоритетом, и мы готовы к дальнейшему углублению партнёрств с международными авиакомпаниями", - отметил Теймур Гасанов, директор Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Для Centrum Air особенно важно укреплять авиасообщение с нашими ближайшими партнерами. Узбекистан и Азербайджан связывают не только экономические интересы, но и глубокие исторические, культурные и родственные связи. Новый рейс Баку - Ташкент станет ещё одним мостом между нашими народами, делая путешествия проще, а общение - ближе", - отметил Абдулазиз Абдурахманов, основатель и председатель правления Centrum Air.

Отметим, что направление Баку - Ташкент уже представлено в действующей маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев. Запуск рейсов от Centrum Air обеспечит дополнительную частоту и гибкость, расширив выбор для пассажиров.