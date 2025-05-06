Врач дала советы по борьбе с джетлагом

При смене часовых поясов организм не успевает адаптироваться к новому времени, сбиваются биологические часы, поэтому могут появляться такие симптомы как недомогание, сонливость или отсутствие сна, головные боли различной этиологии, усталость.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" заведующая аптекой "Сбер Еаптека" Елена Прохорова. Вместе с тем "Сбер Еаптека" и сервис "Купибилет" провели опрос и узнали, сколько россиян подвержены джетлагу.

"Лекарство от джетлага еще не изобрели, но есть несколько способов помочь своему организму. За сутки до полета необходимо выспаться и отдохнуть, а во время полета - пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание, и выбирать продукты с минимальным содержанием углеводов", - рекомендовала эксперт.

По ее словам, по прилете следует поддерживать часы той страны, где оказался человек. Лечь спать лучше сразу по местному времени, а если есть сложности с засыпанием - принять легкий снотворный препарат на основе мелатонина, в течение дня - больше бывать на солнце.

"Также укрепить организм помогут различные витамины и минералы - например, калий и магний, глицин в сочетании с витаминами группы B, янтарная кислота", - посоветовала она.

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов для путешествий "Купибилет" совместно с "Сбер Еаптека" отметили, что спрос россиян на дальние направления растет. Однако быстрая смена часовых поясов может быть неполезна для организма. Среди опрошенных россиян более половины (63%) испытывают синдром джетлага при длительных перелетах, 26% не испытывают джетлаг, 11% не знают, что это такое.

Среди наиболее распространенных симптомов этого синдрома 50% респондентов назвали нарушение сна - бессонницу или сонливость, 11% испытывают раздражительность или усталость, другие 11% - ослабление внимания и снижение работоспособности. При этом 10% отметили, что ощущают общее недомогание, 7% - головную боль, еще 7% - расстройство желудочно-кишечного тракта, 4% - дезориентацию в пространстве.

Вместе с тем, чтобы справиться с симптомами джетлага, 35% предпочитают отдохнуть во время полета, 13% отдыхают перед полетом, 11% стараются не спать перед вылетом. Еще 11% заранее начинают постепенный переход на другой часовой пояс, 9% принимают снотворные препараты, 8% занимаются спортом и физической активностью, 3% исключают тяжелую пищу. И только 10% признались, что ничего не делают.