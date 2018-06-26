Как делают стрижки на МКС? - ВИДЕО
Роскосмос" опубликовал на своем сайте панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе: российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Популярную механику, космонавты используют особенную машинку - она совмещена со шлангом пылесоса, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.
На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более "вертикальную" прическу, "не огурцом". При этом к российским космонавтам присоединяется американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара.
Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся домой 28 февраля, а Шкаплеров - 3 июня.
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