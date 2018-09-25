Дженнифер Лопез рухнула на сцену во время шоу - ВИДЕО
Американская поп-звезда Дженнифер Лопез рухнула на сцене во время выступления в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент с 49-летней певицей произошел в субботу во время выступления на шоу "Все, что у меня есть".
В ролике видно, как певица быстро бежит по сцене, хватаясь за протянутые руки поклонников. Звезда была обута в туфли на высоком каблуке. Внезапно она спотыкается и падает на сцену.
Однако Лопез, как настоящий профессионал, быстро поднялась и продолжила выступление, как ни в чем не бывало.
Позднее Лопез выложила в свой Instagram фото после шоу, где за кулисами ей пришли выразить восхищение певица Дуа Липа, Джессика Альба и актриса "Американской семейки" София Вергара.
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