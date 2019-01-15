Реакция пользователей Instagram на побившее рекорд по числу лайков фото яйца

На данный момент снимок куриного яйца, размещенный на странице @world_record_egg, набрал более 39.000.000 like, количество которых продолжает расти.

Как сообщает Day.Az, фотография была размещена 4 января. В комментарии к ней содержался призыв установить мировой рекорд, сделав "самый залайканный пост в Instagram". Добавим, что данное фото является единственным в указанном профиле, и за 11 дней с момента публикации набрало рекордное число лайков.

Конечно же, за этой новостью последовала череда мемов и шуток пользователей соцсетей по всему миру и в частности в Азербайджане.

"Я столько старался, накладывал эффекты на фотографии, чтобы собрать лайки, а секрет, оказывается, был у нас под рукой. Одно яйцо побило рекорд, посмотрим, сколько лайков соберут два яйца?", - написал радио-ведущий и блогер Раван Багиров на своей странице в Instagram и представил нижеприведенное фото, которое на данный момент набрало около 10 тысяч лайков. Отметим, что для страницы Равана данная цифра является весьма внушительной, так как обычные посты на его странице в среднем набирают не более 4 тысяч лайков.

Иллюстратор Джамиля Алиева же создала яйцо, которое умиляет всех своими глазками.

Самым забавным является то, что идею подхватили и другие пользователи Instagram и теперь страницы @world_record_khinkali и @world__record__lettuce хотят повторить успех яйца.

Думаем, хинкали, набравшая за сутки около 80 тысяч лайков, может войти в число рекордсменов. Некоторые даже забрали свой лайк у фотографии яйца и присвоили его фото хинкали. Но на что надеется салат-латук? У него нет и тысячи лайков.

Н. Гасымова