Невеста выгнала гостей со свадьбы из-за того, что они привели детей, многие её поддержали - ВИДЕО
5 февраля 2019 08:00 261
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Источник:JUSTFUN
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