Песни Роналду в машине взорвали Интернет - ВИДЕО
8 апреля 2019 14:17 133
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", как поёт песни в машине за рулём. Звёздный футболист исполнил песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis.
Также на видео песни пели его подруга Джорджина Родригес и сын Криштиану-младший.
Отметим, что это видео сразу же стало популярным в Сети: менее чем за сутки оно набрало больше восьми миллионов лайков, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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