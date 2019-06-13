Сегодняшний гороскоп обещает принести вам немало сюрпризов. Это день творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в самокопание или наоборот - критику кого-либо из близких людей. Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров - результат будет непредсказуем.

Овен

Сегодня в жизнь Овна могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Телец

Сегодня, какие бы решения Телец ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Тельцу точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Тельца будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Телец может видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Тельцу тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

Близнецы

Сегодня в отношениях Близнецов с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, им откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Близнецы сегодня просто будут слишком требовательны ко всем, кто находится с ними рядом, а в спорных вопросах не настроены на компромисс. Звезды гороскопа советуют им хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Рак окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Рака поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Лев

Сегодня Лев будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Лев будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Лев сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Дева

Сегодня в делах Дева будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что ее может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если она преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ей интересные возможности, воспользоваться которыми Дева сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Деве сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, она рискует себе навредить.

Весы

Сегодня финансовые дела Весов уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить им зарплату или Весам придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Весам стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ним финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Скорпион

Сегодня главной чертой Скорпиона может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Скорпион может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же - способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Скорпиона сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Стрелец

Сегодня - день, когда Стрельцу стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Стрелец просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Стрельцу смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Козерог

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Козерог может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Козерог запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Козерог способен приятно удивить своего партнера.

Водолей

Сегодня на первый план в гороскопе Водолея обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Водолею же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Водолей способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа обещают Рыбам день неожиданностей и открытий! События могут вынудить их поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить. Не исключено, что человек, о котором Рыбы уже составили свое мнение, сегодня предстанет перед ними в неожиданном амплуа. Или же Рыбы и сами сделают что-то экстраординарное - такое, чего от них никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Рыб сегодня будет шанс в этом убедиться.

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