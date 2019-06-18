Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из Королевского технологического института (Стокгольм) открыли новые свойства материала на основе палладия. Его использование может повысить производительность солнечных батарей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе СФУ, передает Day.Az.

Диселенид палладия - перспективный материал, свойства которого до сих пор не изучены в полном объеме. Исследователи недавно смогли синтезировать его одно- и двухслойные варианты, однако свойства образцов до сих пор оставались неизвестными.

"Материал демонстрирует более высокие показатели конвертации солнечной энергии в электрическую за счет более широкого спектра поглощения энергии в сравнении с используемыми сегодня в качестве полупроводников элементами на основе кремния, а значит, может значительно повысить эффективность солнечных батарей <...> Диселенид палладия может применяться как самостоятельный материал элементов солнечных батарей в конструировании космических кораблей и искусственных спутников Земли, поскольку эффективность материала в большинстве случаев оправдывает затраты в космической отрасли", - говорится в сообщении.

Для проведения высокоточных расчетов электронных и оптических свойств материала ученые использовали суперкомпьютер "Академик Матросов" на базе Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения РАН. Следующим этапом научных исследований является дальнейшее изучение КПД материала при использовании в солнечных батареях.

"На сегодняшний день в нашей стране действует десять солнечных станций общей мощностью около 100 МВт, а это 0,04% от всей установленной мощности энергосистемы России. В Якутии стоимость электроэнергии от дизель-генераторов обходится очень дорого, и здесь солнечные установки могут существенно снизить затраты на энергоснабжение. Наша цель - разработать более совершенные материалы для того, чтобы эффективность солнечных батарей повышалась", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования, младшего научного сотрудника исследовательской части СФУ Артема Куклина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!