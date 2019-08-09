Исследование, проведённое в Университете Уэйк-Форест, выявило любопытную закономерность и показало, что Интернет в некоторых особо сложных случаях помогает поставить диагноз, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Редкие заболевания, особенно наследственные, часто неправильно диагностируются врачами общей практики и даже профильными докторами. Во-первых, они встречаются не часто, а, во-вторых, до опытного узкого специалиста человеку бывает непросто добраться. Хотя онлайн-поиск зачастую не предоставляет достоверную и корректную медицинскую информацию [по той или иной болезни или состоянию], он может помочь людям с редкими расстройствами найти опытного профильного врача", - объясняет ведущий автор исследования профессор Энтони Блейер (Anthony Bleyer) в пресс-релизе.

В ходе научной работы специалисты проанализировали 665 направлений пациентов в исследовательский центр Медицинской школы Университета Уэйк-Форест, сделанных в период с 1996 по 2017 год.

Поясним, что специалисты центра занимаются аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек (АДПБП). Это редкое наследственное нарушение является вариантом поликистоза почек, из-за которого главная "фабрика" по очищению крови постепенно перестаёт выполнять свои функции.

Почки, изменённые поликистозной болезнью



Учёные выяснили, что из всех обратившихся в узкопрофильную клинику пациентов 40% были направлены специалистами медицинских центров при высших учебных заведениях, 33% людей пришли от врачей обычных клиник, а 27% обратились за помощью самостоятельно или по рекомендациям знакомых и членов семьи. Последняя группа пациентов связывалась с клиникой непосредственно через веб-сайт.

Интересно, что в итоге АДПБП выявили у 27% людей, направленных клиниками медицинских ВУЗов, 25% обратившихся по рекомендации обычных больниц и 24% пациентов, нашедших центр самостоятельно. То есть только 3% людей, которые вышли на центр благодаря Интернету, имели другой диагноз (а вот медики ошиблись в 13% и 8% случаях, соответственно).

"Похожий процент поставленных диагнозов во всех трёх группах указывает на то, что активная самодиагностика с привлечением Интернета вполне может быть эффективной. Четверть семей (а это 116 человек), в которых обнаружили АДПБП, самостоятельно связалась с нашим центром через Интернет. Без этого, вероятно, их состояние не было бы оценено верно", - считает профессор Блейер.

Ведущий автор исследования профессор Энтони Блейер (справа) уверен, что использование современных технологий могло бы играть ключевую роль в эффективном взаимодействии медиков, исследователей и пациен



Необходимо отметить, что исследование имело явные ограничения. В нём использованы данные только одного медицинского центра, специализирующегося на одном редком заболевании.

Тем не менее автор новой работы уверен, что исследование подчёркивает важность интернет-технологий как источника квалифицированной помощи для людей с редкими наследственными нарушениями.

По его словам, доступ к информации о редких расстройствах может улучшить диагностику этих опасных состояний. По этой причине клиникам, занимающимся редкими заболеваниями, необходимо улучшать свою онлайн-доступность для общественности, убеждён Энтони Блейер.

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