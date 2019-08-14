https://news.day.az/unusual/1147196.html Эффектный и неожиданный трюк для молодоженов на свадьбе - ВИДЕО
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Эффектный и неожиданный трюк для молодоженов на свадьбе - ВИДЕО
Изящная задумка и превосходное исполнение трюка с бокалом для жениха и невесты на свадьбе. Интересно, каков ценник подобного волшебства, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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