Изящная задумка и превосходное исполнение трюка с бокалом для жениха и невесты на свадьбе. Интересно, каков ценник подобного волшебства, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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