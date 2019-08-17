Современная женская мода обычно вызывает у мужчин, мягко говоря, смешанные чувства. Обувь на танкетке их смешит, мешковатый оверсайз бесит, красные тени на веках раздражают. И хотя обычно мы одеваемся не для них, а для других женщин (народная мудрость!), бывают исключения. Итак, что надеть на свидание или собеседование, чтобы точно понравиться мужчине?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Облегающее платье

Стопроцентное попадание в сердце или просто память мужчины (если это, к примеру, босс) - это подчеркивающее стройную женскую фигуру платье. Но прежде чем бежать в магазин за таким нарядом, запомните несколько правил: никаких смелых вырезов и разрезов, откажитесь от глубокого декольте и от длины мини (иначе слишком облегающее платье будет все время подниматься вверх). Нужно, чтобы все было формально невинно - грудь закрыта, бедра и плечи тоже - а глаз не оторвать!

Блузка или платье с открытой спиной

Декольте на спине выглядит менее провокационно, чем на груди, а еще оно придает образу загадочности. Идеальный выбор для случаев, когда надо выглядеть максимально не вульгарно и немного кокетливо. Но и здесь есть правило. Если вы открываете спину, то нужно отказаться от бюстгальтера, даже прозрачные силиконовые бретельки будут перекручиваться и испортят эффект.

Мини-юбка

Ну а как иначе? По статистике, большинство представителей сильного пола уверены, что ноги - это самая сексуальная часть женского тела. Так что неудивительно, что они всегда обращают внимание на коротенькие платьица и юбки.

Белая мужская рубашка

Вы наверняка замечали, что в романтических комедиях девушка непременно примеряет мужскую сорочку - ночью в качестве пижамы или днем в офис. Наверное, поэтому в мужском сознании сформировался стереотип: женщина + большая белая рубашка = сексуальность. Выбирая рубашку, следите, чтобы она была свободной и хотя бы напоминала мужскую (что носить точно не стоит, так это слишком маленькую рубашку, которая словно трещит по швам, расходясь на груди). Чем больше размер рубашки, тем более хрупкой вы в ней будете выглядеть. А если боитесь выглядеть неженственно, дополните такую вещь яркой брошкой или туфлями на шпильке. Эту обувь мужчины просто обожают - об этом мы расскажем дальше!

Туфли на высоком каблуке

Высокий каблук кажется сексуальным подавляющему большинству мужчин. Возможно, дело в том, что такая обувь делает силуэт визуально более подтянутым и женственным. Но чтобы оправдать мужское убеждение о легкости женской походки на каблуках, на них надо уметь красиво ходить. Если же вы чувствуете себя в такой обуви некомфортно, то просто выберите каблук немного ниже. Вам будет легче следить за походкой. А уж когда привыкните к каблукам, то можно отважиться и на большую высоту. Кстати, ходить на каблуках весь день не обязательно: от дома до работы идите в удобной обуви, просто носите с собой шпильки и переобувайтесь перед началом рабочего дня или перед свиданием.

Джинсы, облегающие бедра

Как и узкое платье, облегающие голубые джинсы - это классика женского гардероба. И пускай стилисты утверждают, что мода на скинни прошла и пора сменить облегающие брюки на более свободные модели, но мы-то с вами знаем, что ничто так не интригует мужчин, как девушки в узких джинсах.

Мужская шляпа

Неожиданно, не так ли? Но именно девушка в шляпе притягивает сегодня взоры парней. Главное, выбирайте шляпу в мужском стиле. Потому что так называемые женственные шляпки вызывают у них стойкую ассоциацию с бабушкой и ретро: все эти волнистые поля, цветочки на тулье, пластиковая фактура-сеточка под запретом! Исключение - огромные шляпы из бежевой соломки, но они подходят только для пляжа. А вот для деловой встречи или свидания в выходной день идеально подойдет белая мужская шляпа с черной лентой. Войдите в ней в помещение, оцените эффект, который она произвела, и сразу снимайте - чтобы волосы рассыпались по спине. Это будет нокаут!

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