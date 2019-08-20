Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие - ворона. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Imgur, а затем его перепостил Dan Quintano. После этого видео с оптической иллюзией стало вирусным, набрав 22 тысячи лайков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В подписи к посту Quintano написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеры не могли этого увидеть. "Я что, под кайфом? Я вижу птицу", - задавался вопросом Noxeema Jackson. "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", - отмечала Aina Puce.

Большинство жаловались на то, что запутались и сами не могут понять, что именно они видят. "Я вроде бы вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает", - размышлял Greg Jenner.

Некоторые указывали на то, что на самом деле это белощекий ворон, однако признавали, что глазам сложно увидеть на видео не кролика.

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