А вы по воскресеньям тоже чувствуете себя странно? Тревога в конце недели - нормальное состояние. Что, впрочем, не означает, что ее нужно оставлять без внимания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Возможно, вы наслаждались веселыми и расслабляющими выходными, а потом обнаружили, что настроение внезапно пропало. Или заметили, что тревожность подступает, когда уже ложились в постель. Наконец, вы могли вспомнить о списке дел на понедельник утром воскресенья, что автоматически испортило последнее.

Правда в том, что с воскресной тревогой сталкивается большинство людей, которые работают или учатся по графику 5/2. Причем, как показывают исследования, речь идет не только об ощущении тревожности, но и о реальном физическом дискомфорте, связанном с приближением понедельника.

В ходе нового опроса, проведенного The Sleep Judge среди 1000 человек, было установлено, что у 80% людей уровень тревожности в воскресенье вечером выше нормы. Проблема, поясняют эксперты, в том, что тревожность может помешать качественному сну, так что утром в понедельник вы будете чувствовать себя ужасно. Раздражительность, риск переедания и недостаток энергии прилагаются.

Интересно, что 61% опрошенных назвали ночь с воскресенья на понедельник худшей ночью недели. На втором месте - ночь с понедельника на вторник.

Специалисты добавляют, что чем выше тревожность, тем более вероятны разного рода побочные эффекты, включая тошноту, учащенное сердцебиение, потливость, затрудненное дыхание и головную боль. Не говоря уже о том, что постоянная тревожность может повлиять на функциональность иммунной системы и спровоцировать депрессивные эпизоды.

Кстати, воскресная тревожность может быть и признаком того, что вы не любите свою работу. Хотя, справедливости ради, 57% людей, которые довольны своей профессиональной деятельностью, тоже испытывают что-то подобное по воскресеньям.

Имея в виду, что спорт положительно сказывается на ментальном здоровье и настроении, если вы ходите в зал, запланируйте визит именно на воскресенье. Впрочем, исследования показывают, что справиться со странной тревогой, возникающей исключительно по воскресеньям, также помогают медитации, сокращение потребления алкоголя и кофеина, прогулки и диджитал-детокс.

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